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13:30 23.11.2018

Антирекламу Тимошенко развесили по указанию Порошенко - заявление "Батькивщины"

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Антирекламу Тимошенко развесили по указанию Порошенко - заявление "Батькивщины"

В партии "Батькивщина" заявляют, что "оскорбительные билборды, которыми власть "украсила" Киев", развесили по личному указанию Президента Украины Петра Порошенко.

"Ощущение неминуемого конца и осознание, что шансов переизбраться на второй срок не осталось, заставляет Петра Порошенко терять голову и толкает его к использованию грязных инструментов ведения избирательной кампании. Несостоятельный после 4,5 лет управления государством предъявить обществу хотя бы одно свое достижение, нынешний глава государства прибегает к фолу последней надежды - дискредитации главного оппонента", - написали в пресс-службе партии.

По информации "Батькивщины", исполнителем этой провокации является депутат от БПП Сергей Березенко - "один из ближайших его (Порошенко - ИФ) соратников, которому и принадлежат рекламные площади".

Партия призывает правоохранителей установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению, а местные власти - "очистить" украинские улицы от этих билбордов.

Как сообщалось, сегодня, 23 ноября, на улицах Киева появились билборды с антирекламой лидера партии "Батькивщина" Ю.Тимошенко. На них изображена сама лидер партии и лозунги "Подняла цену на газ в 2008, подниму в 2019" и "2019 - последний шанс для бабушки".

Теги: #реклама #тимошенко #порошенко
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