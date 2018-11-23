Выборы2019

Выборы

13:07 23.11.2018

Бойко: Закрепление курса Украины в Конституции не будет иметь никаких практических последствий

1 мин читать
Бойко: Закрепление курса Украины в Конституции не будет иметь никаких практических последствий

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что изменения в Конституции относительно плана вступления в ЕС и НАТО не будут иметь никаких практических последствий.

"Никаких практических последствий вся эта декларация иметь не будет. В НАТО нас никто не примет, потому что есть территориальный конфликт в стране. От ЕС был четкий сигнал, что страна не готова и сейчас Евросоюзу не до Украины. Поэтому это просто попытка привлечь к предвыборной компании. Мы в этом участвовать не собираемся. Наша политическая платформа голосовала против. Мы считаем, что эта декларация далека от практических потребностей людей и она не будет иметь никакого практического значения", - сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.

Теги: #бойко #конституция_украины #порошенко #ес #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ю.Бойко имеет все шансы на проход во второй тур президентских выборов - опрос "София"

Антирекламу Тимошенко развесили по указанию Порошенко - заявление "Батькивщины"

Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

Ляшко: Изменения в Конституцию о курсе государства на ЕС и НАТО запрещают пребывание военных Альянса в Украине

Бойко: Власть дала мажоритарщикам взятку в 5 млрд гривен в обмен на голоса за бюджет-2019

Большинство украинцев не поддерживает деятельность Рады, Порошенко и Гройсмана

Бойко: В бюджете-2019 выплаты на силовые структуры увеличены на 3 млрд грн

В парламенте официально создали межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя"

Бойко: Падение гривны, закрытие предприятий, потеря территории – последствия правления нынешней власти

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Снижение цены на газ - это не популизм, а восстановление справедливости

Новинский: Очередной "ночной" бюджет – это катастрофа для страны

"Последний шанс для бабушки": в Киеве развесили антирекламу Тимошенко

Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

Нардеп от "Батькивщины": Голосование за бюджет - это преступление против Украины

Новинский: Цель "Оппозиционного блока" – успешная Украина

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

"Батькивщина" последовательно поддерживает курс Украины на членство в ЕС и НАТО

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА