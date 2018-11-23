Бойко: Закрепление курса Украины в Конституции не будет иметь никаких практических последствий

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За життя" Юрий Бойко считает, что изменения в Конституции относительно плана вступления в ЕС и НАТО не будут иметь никаких практических последствий.

"Никаких практических последствий вся эта декларация иметь не будет. В НАТО нас никто не примет, потому что есть территориальный конфликт в стране. От ЕС был четкий сигнал, что страна не готова и сейчас Евросоюзу не до Украины. Поэтому это просто попытка привлечь к предвыборной компании. Мы в этом участвовать не собираемся. Наша политическая платформа голосовала против. Мы считаем, что эта декларация далека от практических потребностей людей и она не будет иметь никакого практического значения", - сказал политик журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу.

Как сообщалось, 22 ноября Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов.