Выборы2019

Выборы

10:45 23.11.2018

"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

1 мин читать
"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

Верховная Рада Украины проголосовала за госбюджет-2019. За документ в целом проголосовали 240 депутатов, среди которых были зафиксированы четыре голоса от фракции "Оппозиционный блок".

Однако в партии заявили, что все четыре депутата - Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин, Владимир Гусак и Юрий Марокко - голосовали против.

"Позиция "Оппозиционного блока" остается неизменной: мы не можем поддержать данный проект бюджета на 2019, поскольку считаем его антисоциальным, популистским и убийственным для экономики страны. Просим руководство Верховной Рады разобраться с этой, наверное, технической ошибкой, и аннулировать голоса четырех депутатов от "Оппозиционного блока", якобы отданы в поддержку проекта государственного бюджета ", - говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте политпартии.

Теги: #бюджет #украина #парламент #оппоблок
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Новинский: Реализация плана Порошенко по вступлению в НАТО навсегда заморозит конфликт на Донбассе

Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

Нардеп от "Батькивщины": Голосование за бюджет - это преступление против Украины

Новинский: Цель "Оппозиционного блока" – успешная Украина

Нардепы из "Оппоблока" не будут голосовать за госбюджет-2019

В.Новинский о новом назначении в партии и стратегическом курсе "Оппозиционного блока"

Ляшко: Изменения в Конституцию о курсе государства на ЕС и НАТО запрещают пребывание военных Альянса в Украине

Вилкул о бюджете-2019: Те, кто сейчас при власти хотят "урвать" по-максимуму народных денег

"Радикальная партия" внесла поправку в бюджет, что предусматривает 200 млн грн на науку

Безсмертный: В проекте бюджета на 2019 год правительство "латает дыры"

ПОСЛЕДНЕЕ

Наливайченко: Украина должна инициировать совместное с НАТО патрулирование торговых судов в Азовском и Черном морях

Безсмертный: Изменение представителя Украины на переговорах в Минске ничего не даст, поскольку с другой стороны игрок не изменился

"Батькивщина" последовательно поддерживает курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Люди хотят чувствовать себя защищенными - Кива

Вакарчук: Те, кого мы тогда победили на Майдане, надев новые маски, отвоевывают позиции

Политсовет Днепропетровской облорганизации "Оппоблока" инициирует съезд партии для выдвижения кандидата на выборах президента

Тарута: Я не буду голосовать за бюджет "доедания" страны

Бойко: Власть дала мажоритарщикам взятку в 5 млрд гривен в обмен на голоса за бюджет-2019

Большинство украинцев не поддерживает деятельность Рады, Порошенко и Гройсмана

Бюджет-2019: Гриценко раскритиковал расходы на украинскую армию

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА