"Оппоблок" отрицает, что четыре депутата фракции проголосовали за бюджет-2019

Верховная Рада Украины проголосовала за госбюджет-2019. За документ в целом проголосовали 240 депутатов, среди которых были зафиксированы четыре голоса от фракции "Оппозиционный блок".

Однако в партии заявили, что все четыре депутата - Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин, Владимир Гусак и Юрий Марокко - голосовали против.

"Позиция "Оппозиционного блока" остается неизменной: мы не можем поддержать данный проект бюджета на 2019, поскольку считаем его антисоциальным, популистским и убийственным для экономики страны. Просим руководство Верховной Рады разобраться с этой, наверное, технической ошибкой, и аннулировать голоса четырех депутатов от "Оппозиционного блока", якобы отданы в поддержку проекта государственного бюджета ", - говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте политпартии.