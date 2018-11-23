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10:24 23.11.2018

Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

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Ляшко о принятии бюджета: Украина стала свидетелем ночи национального унижения

Госбюджет-2019, который приняли депутаты сегодня ночью, не содержит никаких стимулов экономического развития, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Ночь национального унижения - это то, свидетелем чего стала вся Украина. Бюджет, принятый не для украинцев, а в угождение МВФ. Бюджет, в котором власть забрала деньги людей на избирательный подкуп. Бюджет, где олигархи и бизнесмены во власти предусмотрели себе возможность и дальше зарабатывать сверхприбыли на простых украинцах", - написал О.Ляшко на своей странице в Фейсбук в пятницу.

Так, основную смету страны политик назвал бюджетом "позора и унижения".

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины" на 2019 год около 6 утра в пятницу. "За" проголосовало 240 народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов.

Теги: #ляшко #бюджет #олег_ляшко #радикальная_партия
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