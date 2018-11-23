Нардеп от "Батькивщины": Голосование за бюджет - это преступление против Украины

"Батькивщина" не голосовала за госбюджет на 2019, ведь он не улучшает социальных стандартов, усиливает полицейское государство и содержит откровенно коррупционные статьи, заявил заместитель председателя партии Сергей Власенко.

"Всем, кто поддержал бюджет, придется за это отвечать: кому-то - перед избирателями, кому-то - перед законом", - сказал нардеп в кулуарах парламента, сообщается на сайте фракции.

По словам Власенко, голосование за этот бюджет - это преступление против украинского государства. По его убеждению, бюджет страны на следующий год должен строиться на совершенно другой налоговой системе.

"И система поступления и принцип распределения средств должны тоже быть абсолютно другими", - отметил он.

Заместитель председателя партии считает, что нельзя было формировать основную смету страны на тех тарифах, которые заложены, и на действующей пенсионной системе. Очевидный дисбаланс и в структуре зарплат государственных предприятий, говорит политик.

"Это недопустимые вещи, когда руководитель "Нафтогаза" получает 2 млн грн в месяц, а учительница в селе - 4 тыс. грн. Нельзя бюджеты на таких вещах строить!", - подчеркнул политик.

Кроме того, С.Власенко возмутился тем, что в бюджете запланировано для президента и фонда его жены 1 млрд 700 млн грн.

"Порошенко себе на президентский фонд выделил 1 млрд грн на предвыборный год, чтобы раздавать людям деньги, чтобы за него голосовали. Кроме того, на фонд, которым руководит жена главы государства, выделено еще 700 млн грн. В то же время, полностью на программу обеспечения жильем переселенцев выделено лишь 10 млн", - возмутился он.