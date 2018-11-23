Новинский: Цель "Оппозиционного блока" – успешная Украина

Для успеха Украины необходимо прекратить войну и достичь мира, восстанавливать промышленность и развить экономику, заявил председатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Наша цель – это успешная Украина. Для успеха нашей страны необходимо прекратить войну и достичь надежного прочного мира, нужно восстанавливать промышленность и развивать экономику, нужно сделать всё для повышения благосостояния каждого украинца, а также для защиты наших традиционных ценностей и канонического Православия", - написал В.Новинский в Фейсбук по итогам эфира на телеканале "Украина" в среду в Киеве.

Политик также заверил, что стратегические цели партии остаются неизменными.

"Могу обещать только одно, но ключевое изменение – мы больше никогда не пойдем ни на какие компромиссы с властью, не станем участвовать ни в каких "договорняках" с президентом или правительством и будем четко и жестко защищать интересы наших граждан", - подчеркнул политик.