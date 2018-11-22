Ляшко: Изменения в Конституцию о курсе государства на ЕС и НАТО запрещают пребывание военных Альянса в Украине

В одной из статей законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно курса государства на приобретение членства в ЕС и НАТО речь идет об ограничении пребывания иностранных военных баз в Украине, заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Порошенко, который завесил всю страну бордами о языке и армии, вносит изменения в Конституцию, которые якобы определяют курс страны на НАТО. На самом деле, изымая пункт 14 Переходных положений Конституции, Порошенко фактически запрещает пребывание военных баз НАТО на территории Украины", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

При этом О.Ляшко заявил, что он возмущен тем, что Петр Порошенко не вспомнил о Будапештском меморандуме.

"Ни на одной международной встречи Порошенко не требует выполнения Будапештского меморандума. Ни на одной встречи в США Порошенко не добивается заключения двустороннего оборонного соглашения между Украиной и НАТО на выполнение Будапештского меморандума", - добавил политик.

Как сообщалось, в четверг Верховная Рада Украины предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО. Такое решение поддержали 311 народных депутатов на пленарном заседании парламента.