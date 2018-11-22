Вилкул о бюджете-2019: Те, кто сейчас при власти хотят "урвать" по-максимуму народных денег
Видео с комментарием телеканалу "ZIK" разместил на своей странице в Фейсбук заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.
Видео с комментарием телеканалу "ZIK" разместил на своей странице в Фейсбук заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.
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