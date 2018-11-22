"Радикальная партия" внесла поправку в бюджет, что предусматривает 200 млн грн на науку

"Радикальная партия" внесла поправку в государственный бюджет на 2019 год, что предусматривает 200 миллионов гривен на развитие Национальной академии наук, сообщил лидер партии Олег Ляшко в четверг.

"Я вместе с командой "Радикальной партии" выгрыз 200 миллионов гривен на Национальную академию наук! Это даже не расходы из бюджета, а дивиденды самих ученых, которые они заработали и используют для развития и модернизации своих учреждений", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук.

При этом политик заявил, что во время утреннего заседания эту поправку поддержали, а после обеда хотели ее убрать незаконным способом.