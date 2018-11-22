Люди хотят чувствовать себя защищенными - Кива

Многие сегодня обращаются к Социалистической партии за поддержкой и желают присоединиться к нашей команде, поскольку мы способны обеспечить защиту населения, заявил глава СПУ Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"Люди хотят чувствовать защищенность и Соцпартия готова это обеспечить. Партия имеет большую поддержку народа, а многие хотят присоединиться к нашей в команде. Но навести порядок можно только, будучи у власти. Уверены, мы сделаем это", – сказал И.Кива в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он подчеркнул, что для любой политсилы или политика важно "не продаться и не быть чье-то марионеткой", как это происходит сейчас.

Политик отметил, что за поддержкой обращаются не только простые граждане, но и представители бизнеса.

"Страдает не только народ, представители бизнеса – и малого, и среднего, часто обращаются за поддержкой. Потому что в стране не работает закон, царит хаос. Из-за этого люди теряют рабочие места, свои предприятия", - отметил он.

И.Кива подчеркнул, что порядок в стране будет только, когда заработает закон и судебная система.

"Чиновники должны нести ответственность за свои действия", – добавил он.