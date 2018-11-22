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Выборы

16:54 22.11.2018

Вакарчук: Те, кого мы тогда победили на Майдане, надев новые маски, отвоевывают позиции

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Вакарчук: Те, кого мы тогда победили на Майдане, надев новые маски, отвоевывают позиции

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение по случаю годовщины Революции Достоинства, где призвал не верить политикам, которые манипулируют народом.

"Когда все начиналось мы не знали, каковы наши шансы на победу. Мы просто шли сюда, потому что не могли не прийти. Тогда мы впервые доказали сами себе, что настоящие изменения возможны. Так почему же сегодня так многие готовы опускать руки? Тогда мы победили преступную власть, имея одно рвение. Сегодня мы стали опытнее, у нас стало больше возможностей! Так почему же столько людей готовы отступить, рассказывая, что нас ожидают выборы без выбора?", - спросил певец.

Он отметил, "неужели мы позволим динозавроподобным политикам, олигархам и их марионеткам деморализовать нас, разводить нас, манипулировать нами, сталкивая лбами?".

"Тогда здесь, на Майдане, мы все стояли вместе, как один, плечо в плечо. Нас не пугал ни холод, ни резиновые дубинки, ни даже пули. А сегодня мы ссоримся друг с другом в Фейсбуке, пока те, кого мы тогда победили, надев новые маски, коварно стараются отвоевать позиции", - подчеркнул лидер группы "Океан Эльзы".

Подытоживая, Вакарчук призвал не останавливаться на полпути и учиться отличать "лжецов и приспособленцев от настоящих".

Теги: #вакарчук #майдан #видео2019 #святослав_вакарчук
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