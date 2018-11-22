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16:01 22.11.2018

Безсмертный: В проекте бюджета на 2019 год правительство "латает дыры"

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Безсмертный: В проекте бюджета на 2019 год правительство "латает дыры"

Если проект госбюджета на 2019 год утвердят в таком виде, как он есть сейчас, то это будет бюджет стагнации, заявил экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

По словам политика, главный финансовый документ должен отвечать на два вопроса: какой будет экономика и что она даст, то есть какими будут доходы и как эти средства поделят. Так, Безсмертный прокомментировал несколько пунктов нынешнего законопроекта.

"Дефицит - 90 миллиардов, немного больше 2% от ВВП. Это, кстати, первая цифра, на которую смотрят инвесторы. Какой смысл им вкладывать деньги в такую ​​экономику? Инвесторам нужен хотя бы нулевой дефицит, чтобы не работать себе в убыток. Общие выплаты по государственному долгу в 2019 году - 417 миллиардов гривен. Рост ВВП - 3% - очень слабая цифра, потому что никакой это не рост. Курс - 29,4 гривны за доллар. Верю в эту цифру до выборов, но не после них.

Инфляция - 7,4%. Рост пенсий и зарплат - на 130 и 450 гривен соответственно", - написал экс-вице-премьер на своей странице в Фейсбук в четверг.

Он убежден, что несмотря на рост цен и нестабильную гривну, такое повышение люди не заметят. Более того, как говорит политик, покупательная способность населения уменьшится к концу следующего года вдвое. Уменьшаются отчисления и на субсидии.

"Чем и как граждане будут платить? Итак, правительство в очередной раз латает "дыры", - отметил Р.Безсмертный.

По его словам, реформы в экономике надо начинать с военно-промышленного комплекса.

"Запланированные расходы на безопасность и оборону - почти 195 миллиардов гривен, но оборонный заказ так и не сформирован. Вот где ресурс, чтобы появились новые рабочие места и заработали заводы. Только для этого надо избавиться государственной монополии в "оборонке", допустить туда частные компании, как это происходит в мире", - подытожил экс-вице-премьер.

Теги: #бюджет #роман_безсмертный #безсмертный
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