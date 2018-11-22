Лидерами электоральных симпатий являются Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Гриценко и Бойко – опрос

Лидером среди кандидатов в президенты Украины остается Юлия Тимошенко - за нее готовы проголосовать 14,7% опрошенных украинцев, свидетельствуют данные всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис" с 8 по 16 ноября в 139 населенных пунктах.

Согласно результатам исследования, Ю.Тимошенко видят на посту президента 18,5% респондентов из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании.

На втором месте в электоральном президентском рейтинге - Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 9,4% от общего количества респондентов или 10,8% из тех, кто планирует голосовать.

На третьем-пятом местах с почти одинаковыми рейтингами находятся Петр Порошенко, Анатолий Гриценко и Юрий Бойко. За них планируют проголосовать соответственно 6,2%, 6,1% и 6,1% от общего количества опрошенных и 7,8%, 7,8% и 7,4% опрошенных из тех, кто намерен принять участие в голосовании.

Теоретическая статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,0%.