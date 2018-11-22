Выборы2019

Выборы

12:42 22.11.2018

В парламентском рейтинге лидируют партии "Батькивщина", "Слуга народа" и "Гражданская позиция" – опрос "Социополис"

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В парламентском рейтинге лидируют партии "Батькивщина", "Слуга народа" и "Гражданская позиция" – опрос "Социополис"

Если бы выборы депутатов Верховной Рады Украины проходили в первой половине ноября 2018 года, наибольшее количество голосов избирателей набрала бы партия "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 20,6% голосов, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".

С высокой вероятностью 5%-й проходной барьер (который действует в настоящее время) на выборах в Верховную Раду преодолеют партии "Слуга народа" - 11,8% респондентов из числа тех, кто планирует принять участие в голосовании и партия "Гражданская позиция" - 8,4%.

Партия "Оппозиционный блок" (в составе которого еще были народные депутаты Ю.Бойко и С.Левочкин) -  8,0% и партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" -  6,7%.

Достаточно высокие шансы на прохождение в парламент имеют также "Радикальная партия" Олега Ляшко, "Объединение "Самопомощь".

Всеукраинский опрос был проведен в период с 8 по 16 ноября 2018 року . В общей сложности специалистами было опрошено 2403 респондентов во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составляет не более 2%.

Как сообщалось, парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.

Теги: #партии #украина #выборы #парламент #опросы2019
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