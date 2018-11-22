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11:42 22.11.2018

Ляшко о переговорах по бюджету: Пока меня не слышат, но сдаваться я не собираюсь

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Ляшко о переговорах по бюджету: Пока меня не слышат, но сдаваться я не собираюсь

Повышение доходов украинцев, заложенное в бюджете, не покрывает повышение цен на коммуналку, продукты и лекарства, заявил в кулуарах ВР лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Сегодня нам предлагают бюджет повышения цен на газ, на лекарства, на продукты питания, и при этом повышение зарплат мизерное. Зато заложено 400 с лишним миллиардов на выплату заимствований. Вот для чего принимается этот бюджет", - сказал О.Ляшко в четверг, сообщает телеканал NewsOne.

Также лидер "радикалов" рассказал о том, как проходят переговоры по бюджету и привел пример своего телефонного разговора с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Мне звонит Гройсман и рассказывает, что ему надо бюджет, чтобы взять кредит МВФ. А я ему говорю, что мне надо дать нормальные зарплаты украинцам. Он мне отвечает, что у него нет на это денег. А я ему говорю, чтобы поехал в порт Рени или на любую таможню и перекрыл там контрабанду. Это 5 миллиардов долларов в год, которых вполне хватит на повышение зарплат и пенсий и увеличение финансирования образования и медицины. Пока меня не слышат, но сдаваться я не собираюсь", - рассказал О.Ляшко.

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия
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