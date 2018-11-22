Бойко: В бюджете-2019 выплаты на силовые структуры увеличены на 3 млрд грн

Сопредседатель политсилы "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко назвал бюджет-2019 бюджетом полицейского государства и заявил, что платформа не проголосует за законопроект в таком варианте.

"Во втором чтении еще на 3 млрд увеличили выплаты на силовые структуры. Причем 1,3 млрд - это прокуратура, полиция, СБУ. Что это значит? Что это за бюджет полицейского государства с бедным населением? Как это можно поддерживать? Мы подавали предложение уменьшить. Наша политическая сила "Оппозиционная платформа - За життя" не поддерживает бюджет в таком варианте ", - сказал Ю.Бойко журналистам в парламенте, сообщает телеканал" 112.Украина ".

При этом политик подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За життя" предоставила 54 предложения по бюджету-2019. Однако, по его словам, из них учли только одно.

"Мы ни в коем случае не проголосуем за бюджет, который толкает людей в бедность", - подчеркнул Ю.Бойко.