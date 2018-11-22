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10:53 22.11.2018

В парламенте официально создали межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя"

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В парламенте официально создали межфракционное депутатское объединение "Оппозиционная платформа - За життя"

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о создании в парламенте межфракционного депутатского объединения "Оппозиционная платформа - За життя".

Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Как сообщалось, 9 ноября Ю.Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". После этого, объединенная оппозиция выдвинула Ю.Бойко как кандидата в президенты Украины.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #парламент #рабинович
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