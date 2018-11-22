Парубий объявил о выходе трех нардепов из партии "Оппозиционный блок"

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о выходе трех народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок".

"Сообщаю о выходе народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе из состава политической партии "Оппозиционный блок", - сказал А.Парубий на утреннем заседании парламента в четверг.

Кроме этого, А.Парубий сообщил об избрании председателя политпартии "Оппозиционного блока" народного депутата Вадима Новинского. Заместителями председателя фракции назначено народных депутатов Александра Вилкула и Юрия Воропаева.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании во вторник, 20 ноября, приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции.