Ляшко требует от ЦИК распустить Новомосковскую избирательную комиссию, которая срывает выборы в ОТО

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко требует от ЦИК распустить Новомосковскую избирательную комиссию, поскольку та, по его словам, срывает выборы в пгт Гвардейское и Черкасское.

"В пятую годовщину Революции Достоинства власть срывает выборы на Днепропетровщине, лишая людей права избирать. Требую от ЦИК распустить Новомосковскую избирательную комиссию, которая срывает выборы в Гвардейском и Черкасском", - написал О.Ляшко на своей странице в Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 19 ноября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) начался прием документов для регистрации кандидатов на местных выборах в ОТГ 23 декабря. Согласно поданным в ЦИК документами в местных выборах смогут принять участие 46 политических партий.