Общественная организация "ДІЯ" Дмитрия Яроша создает новую политическую платформу

Общественная организация "Государственная Инициатива Яроша" объявила о создании новой политической платформы, говорится в заявлении, которое опубликовано на официальной странице организации.

Решение было инициировано и единогласно поддержано на собрании координаторов организаций "ДІЯ" со всей Украины 19 ноября 2018 в Киеве.

"Мы, бойцы-добровольцы, волонтеры и общественные активисты, те, что по зову сердца и доброй воле выполняют свой гражданский долг, сегодня, перед возможностью реванша пророссийских сил, угрозой потери государственности Украины в состоянии распыления и нивелирования патриотических государственнических сил, осознаем потребность общества в новой политической силе, что даст надежду на будущее", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в организации напомнили, что лидер Национального движения "ДІЯ", народный депутат Дмитрий Ярош выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах 2019 не будет.

"Мы рассматривали для себя возможность поддержки Дмитрия Яроша как кандидата в президенты Украины. Однако, он принял решение сосредоточить свои усилия на вооруженной борьбе против российской агрессии, как командующий Украинской добровольческой армии. Поэтому сегодня мы не поддерживаем никакой другой кандидатуры. Решение о поддержке или не поддержке нами будет принято после официальной регистрации кандидатов", - отметили в документе.