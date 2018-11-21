Безсмертный: Украина должна привлечь США к своему энергорынку

Украине крайне необходимо привлечь США как бизнес-партнера в вопросе формирования энергетического рынка, поскольку только так наше государство может противодействовать влиянию России, заявил экс-вице-премьер-министр Роман Безсмертный в среду, комментируя открытие морского участка "Турецкого потока".

"С украинской стороны - никаких заявлений, никаких инициатив. Но убежден: запуск "Турецкого потока" должен подтолкнуть Украину действовать решительно", - сказал Р.Безсмертный, сообщают в пресс-службе политика.

По его словам, обходные газопроводы - "Северный поток" и "Турецкий поток" - рано или поздно будут запущены. Значит, Украина будет терять объемы прокачки газа через свою ГТС.

"Что в этой ситуации можно сделать Украине? Найти союзника, который способен затормозить или остановить этот процесс. Таким союзником сейчас могут быть только США. Экономическое сотрудничество с Америкой в ​​формировании энергетического рынка крайне необходимо и нам, и Европе", - считает он.

В то же время экс-вице-премьер не исключает, что одним из вариантов могла бы быть приватизация украинской ГТС мощной американской компанией.

"Для того, чтобы сдерживать Россию и не дать Европе похоронить саму себя под давлением российских "сладких обещаний" дешевого газа с "потоков". Это прежде всего вопрос безопасности", - объяснил он.

Так, Р.Безсмертный привел пример Литвы, которая избавилась зависимости от РФ в газовом вопросе.

"Показательным примером для меня, как надо действовать в этой ситуации, является Литва. Прибалтийская страна наладила экономическое сотрудничество с США, получает оттуда газ через СПГ-терминалы. Газовый шантаж России эта небольшая страна остановила", - отметил Р.Безсмертный.