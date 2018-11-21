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Выборы

15:00 21.11.2018

И.Кива: Власть использует слепых для фальсификации выборов

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И.Кива: Власть использует слепых для фальсификации выборов

Власть в Украине на протяжении многих лет использовала ограниченные возможности слепых для фальсификации выборов, нарушая их право на таинство голосования, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива, сообщает пресс-служба СПУ.

"В Украине нет специальных бюллетеней для слепых. Люди лишены своего законного права – отдать голос на выборах. Более того, власть пользуется этим. Это еще один циничный способ фальсификации", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

И.Кива также подчеркнул, что Соцпартия разрабатывает программу, которая будет направлена на улучшение качества жизни людей с особыми потребностями.

"Сегодня слепых не считают за людей. Именно поэтому ми считаем необходимым исправить сложившуюся ситуацию. Мы готовим программу, направленную на улучшение уровня жизни таких людей. Людей с ограниченными возможностями. Они такие же как и все, и заслуживают достойной жизни", – отметил он.

Как сообщалось, глава СПУ анонсировал проведение в ближайшее время форума по вопросам людей с проблемами зрения и слуха при поддержке Социалистической партии Украины.

Теги: #кива #украина #выборы
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