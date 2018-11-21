Бойко: Падение гривны, закрытие предприятий, потеря территории – последствия правления нынешней власти

После событий на Майдане политики которые пришли к власти – стали богаче, а люди, которые их привели к власти, превратились в нищих, заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Политики просто обманули людей. Сегодня каждый человек, если посмотрит, как он жил пять лет назад и как живет сегодня, может сделать однозначный вывод. Лишь 10% населения стали жить лучше, а 90% населения превратили в нищих", - сказал Ю.Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду.

Ю.Бойко утверждает, что падение курса национальной валюты в три раза, закрытие целого ряда предприятий, потеря территории – это все последствия пятилетнего правления сегодняшнего режима.

"Поэтому его нужно сменить как можно быстрее. И главное – не повторить очередного переворота, потому что любой переворот – это отбрасывание страны назад. Только честные выборы, только эволюционное развитие – это даст стране шанс сохраниться и жить стабильно", - подчеркнул политик.