Тарута про "евробляхи": Украине нужна проукраинская промышленная политика

Нашей стране нужна проукраинская промышленная политика, чтобы каждый украинец мог купить недорогой и надежный автомобиль отечественной сборки, а не ввозил в страну по сомнительным схемам европейский автометаллолом, заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута.

"Украинцы хотят купить дешевый автомобиль, но привозят, к сожалению, очень опасный металлолом от которого страдаю и гибнут наши водители и пешеходы. Важно чтобы Украина производила дешевые, качественные, небольшие и безопасные автомобили. Для этого есть все условия. Тогда не нужно будет гнаться за импортным металлоломом", - сказал С.Тарута в ефире телеканала "Украина" во вторник.

Политик утверждает, что решить сложившуюся проблему можно в течение года.

"Нужно запустить программы и стимулировать процесс как это делали в Германии, в Америки и начать производство у нас, в Украине. Но для этого нужна политическая воля", - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, 20 ноября в Киеве и в большинстве регионов владельцы автомобилей на еврономерах устроили акции протеста. Блокировали движение как по городским улицам, так и на общегосударственных трассах и пунктах пропуска на госгранице. Требовали отмены недавно принятых Радой законов №8487 и №8488, которые, как считают организаторы акции, "были приняты без учета требований общественности, в частности – об отмене коэффициента возраста в расчете стоимости акциза".

21 ноября Верховная Рада подтвердила решение изменить порядок растаможки машин. Парламент отклонил два проекта постановлений - № 8487-П, 8487-П1 об отмене голосования за введение новой формулы расчета ставку акцизного налога на ввоз авто из-за границы.