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11:07 21.11.2018

Гриценко: Поздравления с Днем Достоинства и Свободы

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Гриценко: Поздравления с Днем Достоинства и Свободы

Свобода и достоинство - это базовые ценности, мы их с вами защищали и всегда будем защищать, подчеркнул лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Мы должны создать систему, когда не нужно выходить на Майдан, мерзнуть месяцами, бороться и умирать, чтобы поставить в рамки власть - систему, при которой власть будет слушать и слышать людей, везде и всегда. Такой шанс у нас с вами будет, 31 марта. С праздником вас!", - написал в Фейсбуке Гриценко.

Теги: #революция_достоинства #майдан #видео2019 #гриценко
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