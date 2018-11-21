Выборы2019

Выборы

10:50 21.11.2018

Сколько в Украине политических партий, которые реально действуют

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Сколько в Украине политических партий, которые реально действуют

В Украине из 350 зарегистрированных политических партий реально работают около полусотни, сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"В Польше 80 политических партий, а в Украине 350 (зарегистрированных). На самом деле в Украине значительно меньше партий, реальных, живых, действующих политических партий. Через месяц состоятся выборы в первых объединенных территориальных общинах, участие в выборах принимают только 47 политических партий. То есть другими словами, более 300 партий - партии-зомби, искусственные партии, мертвые партии", - рассказал А.Кошель в эфире политического ток-шоу" Пульс "на телеканале" 112 Украина ".

Как сообщалось, 19 ноября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) начался прием документов для регистрации кандидатов на местные выборы 23 декабря. Согласно поданным в ЦИК документами в выборах смогут принять участие 46 политических партий.

Теги: #партии #украина #киу #выборы
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