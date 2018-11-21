Тимошенко: Майдан показал, что обычные люди могут быть выше так называемой элиты

Украина дважды за 10 лет получила собственную прививку от диктатуры, от беззакония и безответственности политиков, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Фейсбук в среду, поздравляя украинцев с Днем достоинства.

"На Майдане родилась новая украинская нация. Я видела, как люди впервые в жизни говорили на украинском, впервые держали руку на сердце под "Ще не вмерла". Я видела рождение новой, гордой и красивой, необузданной Украины. Великий момент и Славные времена", - сказала Ю.Тимошенко.

По ее словам, политики иногда предают Майдан, капитализируют его достижения, пытаются вывести победу людей в кэш, в должности, в личные дивиденды, однако Майдан сильнее политиков и политики.

"Майдан - это не акт, это - процесс. И каждый президент, каждый политик, каждый государственный деятель должен запомнить: Майдан не "был", Майдан - есть! Он никуда не делся, не исчез, не ушел в забытье. Он не имеет срока давности .. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины, за право нации быть свободной, гордой, независимой!", - подчеркнула лидер "Батькивщины".