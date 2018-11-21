Выборы2019

Выборы

10:23 21.11.2018

Бойко заявил, что "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за бюджет-2019

1 мин читать
Бойко заявил, что "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за бюджет-2019

Объединение "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за бюджет-2019, заявил основатель оппозиционной платформы, народный депутат Юрий Бойко.

"Политическая "Оппозиционная платформа - За життя" за этот бюджет не проголосует. Ведь законопроект не соответствует экономическим приоритетам", - сказал Ю.Бойко в эфире политического ток-шоу "Пульс" во вторник в Киеве.

Политик также анонсировал, что вскоре о создании новой депутатской группы объявит спикер Верховной Рады.

Теги: #оппозиционная_платформа #бюджет #бойко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Бойко: Победить эту власть можно, только объединившись

Пять областных организации "Опоблока" перешли в "Оппозиционную платформу - За життя"

Бойко: Мы пошли вперед, а "Оппозиционный блок" остался сзади

"Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины

Политологи прогнозируют две большие колонны оппозиционных сил юго-востока Украины на предстоящих выборах

Бойко: Предложенный правительством бюджет-2019 толкает украинцев в пропасть бедности

Новинский об исключении из "Оппоблока" Бойко и Левочкина: Они хотели узурпировать власть в нашей партии

Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство интересов избирателей

Бойко: Мы решили создать парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За життя"

Юрия Бойко исключили из партии "Оппозиционный Блок"

ПОСЛЕДНЕЕ

Тимошенко: Майдан показал, что обычные люди могут быть выше так называемой элиты

Садовый: Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги заробитчан

Гриценко был первым министром обороны, который начал продавать военную технику из резервов ВСУ - Винник

Садовый: Облагать налогом доходы заробитчан - это абсурд

Денисова настаивает на предоставлении права переселенцам участвовать в выборах в ОТГ

Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца за распространение информации о причастности к хищениям и развале армии

Кива: Украине необходимо выйти из Интерпола, если его возглавит РФ

Коломойский: Фаворит украинских президентских выборов – Тимошенко

В январе "Оппоблок" выдвинет кандидата в президенты Украины

Новинский отрицает обвинения в подыгрывании власти

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА