Бойко заявил, что "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за бюджет-2019

Объединение "Оппозиционная платформа - За життя" не будет голосовать за бюджет-2019, заявил основатель оппозиционной платформы, народный депутат Юрий Бойко.

"Политическая "Оппозиционная платформа - За життя" за этот бюджет не проголосует. Ведь законопроект не соответствует экономическим приоритетам", - сказал Ю.Бойко в эфире политического ток-шоу "Пульс" во вторник в Киеве.

Политик также анонсировал, что вскоре о создании новой депутатской группы объявит спикер Верховной Рады.