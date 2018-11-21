Садовый: Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги заробитчан

Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги, которые заробитчане пересылают родственникам в Украину, заявил лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

"У некоторых чиновников снова "чешется" обложить еще и денежные переводы от заробитчан. Навести порядок на таможне, где ежегодно исчезает более 100 млрд гривен, это им слабо. А вот пошарить по карманам простых людей, которые пашут, это они всегда с радостью", - написал в Фейсбук А.Садовый.