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10:01 21.11.2018

Садовый: Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги заробитчан

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Садовый: Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги заробитчан

Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги, которые заробитчане пересылают родственникам в Украину, заявил лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

"У некоторых чиновников снова "чешется" обложить еще и денежные переводы от заробитчан. Навести порядок на таможне, где ежегодно исчезает более 100 млрд гривен, это им слабо. А вот пошарить по карманам простых людей, которые пашут, это они всегда с радостью", - написал в Фейсбук А.Садовый.

Теги: #налоги #видео2019 #заробитчане #садовый
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