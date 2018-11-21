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Выборы

09:41 21.11.2018

Бойко: Победить эту власть можно, только объединившись

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Бойко: Победить эту власть можно, только объединившись

"Оппозиционная платформа - За життя" была создана две недели назад и сейчас идет процесс формирования депутатской группы в составе которой уже 19 депутатов, сказал основатель оппозиционной платформы Юрий Бойко.

"Многие сегодня удивляются, как в одиночку можно победить нынешнюю власть. Понятно, что это можно сделать только вместе, только объединившись. Именно эту задачу мы ставим перед собой. Чем больше у нас будет единомышленников, тем быстрее будет изменена власть", - отметил Ю.Бойко в эфире телеканала "Интер", сообщает пресс-служба "Оппозиционного блока".

Оппозиционный политик подчеркнул, что участников платформы объединяют три базовых принципа.

"Во-первых, это мир на востоке и восстановление территориальной целостности страны. Это главные требования украинцев. Во-вторых, это поддержка реального сектора экономики и предприятий, создание новых рабочих мест, а не гонка за кредитами, что делает нынешняя власть. И третье - это восстановление внеблокового статуса Украины, страны, где человек чувствует себя защищенным, где людей не грабят на улице, где правоохранительные органы обеспечивают безопасность граждан, а не выполняют политические заказы", - резюмировал Ю.Бойко.

Как сообщалось, 9 ноября Ю. Бойко и В.Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя". Вскоре объединенная оппозиция выдвинула Ю.Бойко в качестве кандидата в президенты Украины.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #выборы
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