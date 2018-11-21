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09:16 21.11.2018

Садовый: Облагать налогом доходы заробитчан - это абсурд

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Садовый: Облагать налогом доходы заробитчан - это абсурд

Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги, которые заробитчане пересылают родственникам в Украину, заявил лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

"Эта идея - предел абсурда! Надо благодарить тех людей, которые деньги пересылают в Украину, и здесь их семьям есть за что жить. Мы уже раньше слышали подобные упреки, что украинцы много едят. Уважаемые, имейте совесть!" - отметил А.Садовый, сообщает пресс-служба политсилы.

Вместо этого он рекомендует министрам поехать пожить на границу.

"Может тогда, сотни миллиардов гривен, которые Украина теряет от черных схем на таможне, пошли бы в плюс в государственный бюджет. И чиновникам не "мозолило" бы глаза то, что украинцы батрачат за рубежом, потому что не могут здесь иметь нормальную работу" , - отметил лидер партии "Самопомич".

Теги: #налог #украинцы #садовый #заробитчане
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