Садовый: Облагать налогом доходы заробитчан - это абсурд

Правительство должно извиниться за свое предложение облагать налогом деньги, которые заробитчане пересылают родственникам в Украину, заявил лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый.

"Эта идея - предел абсурда! Надо благодарить тех людей, которые деньги пересылают в Украину, и здесь их семьям есть за что жить. Мы уже раньше слышали подобные упреки, что украинцы много едят. Уважаемые, имейте совесть!" - отметил А.Садовый, сообщает пресс-служба политсилы.

Вместо этого он рекомендует министрам поехать пожить на границу.

"Может тогда, сотни миллиардов гривен, которые Украина теряет от черных схем на таможне, пошли бы в плюс в государственный бюджет. И чиновникам не "мозолило" бы глаза то, что украинцы батрачат за рубежом, потому что не могут здесь иметь нормальную работу" , - отметил лидер партии "Самопомич".