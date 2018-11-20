Денисова настаивает на предоставлении права переселенцам участвовать в выборах в ОТГ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова выступает за предоставление права внутренне перемещенным лицам участвовать в выборах в объединенные территориальные громады (ОТГ).

"Я настаивала и буду настаивать на том, что они (внутренне перемещенные лица – ИФ) имеют право принимать участие в выборах в территориальные громады. Я буду обращаться в парламент, чтобы депутаты проголосовали за соответствующий законопроект", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке во вторник после встречи с докладчиками мониторинговой миссии ПАСЕ.

По ее убеждению, люди, уехавшие с оккупированных территорий и живущие на контролируемой украинской властью территории, должны иметь равные права с другими гражданами.

"Внутренне перемещенные лица смогут проголосовать на президентских и парламентских выборах благодаря упрощенной Центральной избирательной комиссией процедуре изменения места голосования. Теперь мы должны добиться, чтобы они могли отдать свой голос и на местных выборах", - подчеркнула Л.Денисова.