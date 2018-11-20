Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца за распространение информации о причастности к хищениям и развале армии

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал иск в Днепровский районный суд Киева к партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и народному депутату Александру Бригинцу (фракция БПП) за распространение информации о якобы причастности экс-министра обороны к хищениям в армии и подрыве ее обороноспособности.

"За распространение заведомо неправдивой информации через их ВСК они теперь будут отвечать в суде - и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально. Судебный иск составлен и в Днепровском районном суде города Киева сегодня уже зарегистрирован - готовьтесь!" - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

В этот день состоялась очередное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по проведению расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы.

Комиссия заслушала информацию о состоянии проведения судебной экспертизы в уголовном производстве, связанном с хищением имущества и подрывом обороноспособности украинской армии, подготовленной экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ).

Согласно информации КНИИСЭ, размещенной на сайте парламента, в бытность А.Гриценко министром обороны Украины (с февраля 2005 года по 18 декабря 2007 года) было продано 248 зенитно-ракетных комплексов, 198 танков, 192 боевых самолета, 152 БМП, 14 вертолетов и 6 ракетных комплексов; было выведено из состава ВСУ 248 ЗРК, 698 танков, 192 боевых самолета, 1322 БМП, 56 вертолетов и 18 ракетных комплексов.

Сам политик уже неоднократно отвергал данные обвинения, подчеркивая, что министр обороны не занимается продажей военной техники и имущества Вооруженных сил.

28 сентября А.Гриценко опубликовал в Facebook ответ Генеральной прокуратуры Украины о том, что в отношении него нет никаких уголовных производств, в которых он имел бы статус подозреваемого или обвиняемого.

В прилагаемой к сообщению фотокопии содержится ответ начальника управления организационного обеспечения ЕРДР и информационно-аналитической работы Генпрокуратуры Украины Ирины Бакай на запрос адвоката Александра Качура от 14 сентября 2018 года.

"По результатам обработки массива данных ЕРДР уголовные производства, в которых содержатся сведения о привлечении Гриценко Анатолия Степановича к уголовной ответственности в качестве подозреваемого, обвиняемого, не установлены", - говорится в ответе Генпрокуратуры Украины.