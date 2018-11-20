Киевская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Житомирская областные (региональные) организации политпартии "Оппозиционный блок" заявили о переходе в состав объединения "Оппозиционная платформа - За життя".

Так, 20 ноября в Кировограде состоялось экстренное заседание политсовета региональной организации "Оппозиционный блок". Была принята резолюция в поддержку объединения оппозиционных сил в единую платформу и выдвижения Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины.

"От имени Региональной организации политической партии "Оппозиционный блок", представляя интересы избирателей Кировоградской области, мы выражаем свою поддержку созданию "Оппозиционной платформы – За життя". На сегодняшний день Ю.Бойко и В.Рабинович являются самыми рейтинговыми оппозиционными политиками, а потому их призыв к объединению дает шанс нам и всей Украине победить на президентских выборах", – говорится в заявлении.

Соответствующее решение было принято и политическим советом "Опоблока" в Житомирской области.

Председатель Сумской областной организации Александр Стрельченко заявил, что организация поддерживает решение Ю.Бойко о создании депутатской группы "Оппозиционная платформа - За життя".

"Я уверен, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться, иметь свои принципы, и противостоять антинародным действиям власти. Кроме того, по моему убеждению, коллеги-депутаты в Верховной Раде поступили не совсем порядочно по отношению к Ю.Бойко, исключив его из фракции "Оппозиционного блока". Когда в свое время была создана "Партия мира" Новинского, никто не выдвигал каких-либо требований и тем более не исключал депутатов из фракции. Я надеюсь, что здравый смысл победит, коллеги с пониманием отнесутся к созданию "Оппозиционной платформы - За життя", которая объединит вокруг себя всех тех, кто хочет Украине мира, лучшей жизни и стабильности", - сказал А.Стрельченко.

Региональная организация в Черновицкой области также выступила с заявлением о поддержке решений и действий Ю.Бойко, направленных на объединение всех оппозиционных сил в рамках "Оппозиционной платформы – За життя".

"Считаем, что сегодняшнее исключение из парламентской фракции Ю.Бойко является неправильным и недальновидным решением. Наши коллеги поступили непорядочно. Мы обязаны идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действующей коррумпированной власти. Впереди огромная работа на выборах. Мы должны прийти к ним единой силой. И тогда мы сможем победить и начать восстанавливать разрушенную страну. Только консолидация всех оппозиционных сил станет реальным шагом для мира в Украине и развития страны. Ведь объединение и консолидация не оставляет этому режиму никаких шансов", – говорится в заявлении.

Поддержал решение и действия Ю.Бойко и председатель Киевской областной организации Александр Качный.

"Наши избиратели ждут от нас объединительных процессов для того, чтобы дать бой существующему режиму. Именно поэтому необходим единый сильный кандидат от всех сил, которые хотят перемен и развития страны", - отметил А.Качный.