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18:45 20.11.2018

Коломойский: Фаворит украинских президентских выборов – Тимошенко

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Коломойский: Фаворит украинских президентских выборов – Тимошенко

Юлия Тимошенко с вероятностью 99% выйдет во второй тур президентских выборов, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"По-моему, на 99% она выйдет во второй тур. Попасть в финал – это уже минимум 50% успеха. Станет ли она президентом? Вопрос, кто будет ее визави. Если визави будет Вакарчук, Зеленский, Гриценко, то есть вопросы. Но скорее всего, станет. Хотя здесь я бы дал 55% на 45%. А вот если она будет против Порошенко, Бойко, Рабиновича или Ляшко, то я ставлю 75% (что станет – ИФ) на 25%...", - заявил И.Коломойский в интервью Соне Кошкиной.

Также бизнесмен добавил, что считает Ю.Тимошенко своей единомышленницей.

Теги: #тимошенко #выборы #коломойский
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