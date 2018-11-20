Бойко: Мы пошли вперед, а "Оппозиционный блок" остался сзади

Исключенный из фракции "Оппозиционный блок" народный депутат Юрий Бойко считает, что решение о создании "Оппозиционной платформы – За життя" учитывает требования времени, а "Оппозиционный блок" "остался в прошлом".

"Мы пошли вперед, мы считаем, что оппозиция должна быть единой. И дело не в фамилиях, а в принципах, которые мы исповедуем, и будем их отстаивать, чтобы защитить наших избирателей. "Оппозиционная платформа – За життя" пошла вперед, а "Оппозиционный блок" за Порошенко" остался сзади. Нам все равно, кто там глава фракции. Это уже прошлая жизнь, а мы должны идти вперед", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Отвечая на обвинения в сотрудничестве с командой президента Петра Порошенко и пропрезидентскими силами, Ю.Бойко подчеркнул, что их объединение не будет никого критиковать и обвинять. "Потому что мы считаем, что пошли вперед, что все должны объединиться, а то, что сегодня о нас могут говорить из "Оппозиционного блока" за Порошенко" – нас абсолютно не интересует. Наша задача – победа на выборах, и мы сегодня главные борцы с властью", - отметил он.

В свою очередь сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович отметил, что всех присоединяющих к данной группе объединяют три вопроса: "немедленный мир, экономика и внеблоковое государство, по типу Швейцарии в Восточной Европе, которое мирно живет со всеми соседями и строит профессиональную армию".

"Что означает "немедленный мир"? К миру можно прийти только тогда, когда обе стороны хотят мира. Когда одна или обе стороны не хотят, то мира не будет. Поэтому первое – нужно прекратить пропаганду войны, раздувание насилия, а потом спокойно, без камер, сесть за стол и договариваться. Какие это будут договоренности? Они должны быть выгодными для Украины. В первую очередь, должна быть реинтеграция Донбасса, мы должны вернуть де-юре территорию. Да, нужно с понимаем относиться к людям, необходимы год-два адаптации. Но основа – это территория Украины, и другого варианта быть не может", - подчеркнул В.Рабинович.