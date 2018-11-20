Выборы2019

Выборы

16:12 20.11.2018

Садовый: Введение электронных акцизных марок на алкоголь и табак принесет бюджету 17 млрд грн

1 мин читать
Садовый: Введение электронных акцизных марок на алкоголь и табак принесет бюджету 17 млрд грн

Если украинская власть введет акцизные электронные марки на алкоголь и табак, тогда госказна пополнится на дополнительные 17 млрд гривен, сказал лидер "Объединение "Самопомич"Андрей Садовый.

"Я хочу, чтобы все средства от акциза на табак, алкоголь был направлен на образование, чтобы иметь современные школы. Я убежден, что 25% нашего бюджета - это должны быть средства на образование и науку. Сейчас мы не получаем эти средства в бюджет", - отметил А.Садовый, сообщает пресс-служба "Самопомич".

Теги: #садовый #украина #деньги #акцизы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Политологи прогнозируют две большие колонны оппозиционных сил юго-востока Украины на предстоящих выборах

Бойко: Предложенный правительством бюджет-2019 толкает украинцев в пропасть бедности

Герасимов: Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло

Гриценко считает, что оборонные предприятия должны работать в три смены

В ТИК начался прием документов для регистрации кандидатов на местные выборы 23 декабря

Эксперты США и ЕС дали более 50 рекомендаций для подготовки к выборам в Украине в 2019 году

"Оппозиционный Блок" будет требовать пересмотра проекта бюджета 2019

Через Медведчука Россия пытается вмешаться в украинскую избирательную кампанию - Садовый

Рабинович считает, что его решение увеличит рейтинг "Оппозиционной платформы – За життя" на выборах в парламент

Украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборах 2019 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Бойко: Мы пошли вперед, а "Оппозиционный блок" остался сзади

"Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины

Левочкин заявил о похоронах "Оппозиционного блока"

Новинский избран руководителем фракции "Оппозиционный Блок"

Кто из кандидатов в президенты самый влиятельный в Фейсбуке - "Новое Время"

Порошенко: Выборы в Украине должны быть свободными и честными

Новинский об исключении из "Оппоблока" Бойко и Левочкина: Они хотели узурпировать власть в нашей партии

Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова

Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство интересов избирателей

Бойко: Мы решили создать парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За життя"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА