Садовый: Введение электронных акцизных марок на алкоголь и табак принесет бюджету 17 млрд грн

Если украинская власть введет акцизные электронные марки на алкоголь и табак, тогда госказна пополнится на дополнительные 17 млрд гривен, сказал лидер "Объединение "Самопомич"Андрей Садовый.

"Я хочу, чтобы все средства от акциза на табак, алкоголь был направлен на образование, чтобы иметь современные школы. Я убежден, что 25% нашего бюджета - это должны быть средства на образование и науку. Сейчас мы не получаем эти средства в бюджет", - отметил А.Садовый, сообщает пресс-служба "Самопомич".