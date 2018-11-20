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15:51 20.11.2018

"Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины

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"Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины

Созданная сопредседателем партии "Оппозиционный блок" Юрием Бойко и лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем "Оппозиционная платформа - За життя" выступает за внеблоковость Украины, при этом поддерживают ее сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

"Это внеблоковое государство, государство по типу Швейцарии и восточной Европы, которое мирно живет со всеми соседями, строит свою профессиональную армию", - заявил В.Рабинович журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Он отметил, что внеблоковость Украины зафиксирована в Основном законе страны.

По словам политика, такая позиция, в частности, обусловлена тем, что Альянс в настоящее время не видит Украину своим членом. "Мы может идти в НАТО, нас туда не берут… Поэтому когда все говорят НАТО, не НАТО – да пожалуйста, давайте пойдем куда-нибудь, но если вас туда не берут, что вы ходите без конца в это НАТО?... Наверное, в 2004 году НАТО нам доверяло больше… Сейчас нас боятся больше, чем ИГИЛ", - сказал В.Рабинович.

В свою очередь, В.Бойко подчеркнул "Оппозиционная платформа - За життя" поддерживает сотрудничество с Альянсом. "Вы не путайте сотрудничество с НАТО с членством в НАТО. Сотрудничество с НАТО – это абсолютно нормальная вещь, которую практикуют все страны, в том числе все наши соседи. А членство в НАТО – это совсем другая вещь", - сказал он журналистам.

"Мы за внеблоковость, а сотрудничество у нас со всеми", - резюмировал В.Бойко.

Теги: #оппозиционная_платформа #бойко #рабинович
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