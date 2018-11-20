Кто из кандидатов в президенты самый влиятельный в Фейсбуке - "Новое Время"

Украинские политики в предвыборный период активно наращивают аудиторию своих Фейсбук-страниц. В VoxUkraine составили новый квартальный рейтинг их влияния в главной мировой социальной сети и выяснили, как кандидаты в президенты Украины борются за главный пост страны в онлайне, пишет "Новое Время".

Лидеры онлайн-влияния

Лидерство рейтинга влияния в соцсети сохраняет за собой президент Петр Порошенко, на странице которого традиционно публикуется много постов. Так, в сентября этого года его ФБ-командой публиковалось практически шесть публикаций в день - всего 173 поста. За этот период обогнать президента удалось лишь бежавшему из страны экс-премьер-министру Николаю Азарову, однако всего на две публикации. В среднем же один пост Порошенко за III квартал лайкали 2691 раз, а делились - 444 раза.

Второе место рейтинга влияния политиков в Фейсбуке досталось бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, который, как правило, публикует на своей странице цитаты из своей книги "Сумасшедшая история" с привязкой к какой-нибудь актуальной новости. Согласно исследованию VoxUkraine, это работает - в третьем квартале текущего года каждой публикацией экс-мэра делились более одной тысячи пользователей.

Тройку лидеров замыкает народный депутат от "Оппозиционного Блока" Александр Вилкул, который удерживается в рейтинге благодаря многочисленным репостам своих публикаций - в среднем ими делятся более 1,5 тысячи раз.

В ТОП-10 политиков с высоким влиянием в Фейсбуке также входят: лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, беглый бывший премьер-министр Николай Азаров, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, заместитель главы Министерства регионального развития Лев Парцхаладзе, премьер-министр Владимир Гройсман и советник президента и министра обороны Юрий Бирюков.

Виртуальная предвыборная гонка

В рейтинг 50-ти самых влиятельных украинских политиков в Фейсбуке, составленный VoxUkraine, попали пять кандидатов в президенты Украины: действующий глава государства Петр Порошенко, лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко, руководитель партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко, а также лидер партии Самопомич и мэр Львова Андрей Садовой.

По данным издания, самую позитивную динамику в рейтинге влияния показал Гриценко, поднявшись на восемь ступенек вверх в ТОПе, если сравнивать с аналогичным периодом за II квартал: он начал на 17% чаще писать посты, которые стали на 25% более актуальными.

Следом за ним положительную динамику показал Андрей Садовой, поднявшись на шесть строчек рейтинга вверх с начала лета. Политик продемонстрировал внушительный прирост количества подписчиков в III квартале - 78609 новых пользователей соцсети стали следить за деятельностью Садового в Фейсбуке.

Выводы

Согласно статистике VoxUkraine, лидером влияния в Фейсбуке среди украинских политиков остается Петр Порошенко, который лидировал в III квартале благодаря большому количеству репостов его публикаций. Второе место занял экс-мэр столицы Леонид Черновецкий, каждый пост которого набирал в среднем по 1 тысячи репостов и 4 тысячи лайков.

Страница Порошенко показывает и самый большой рост аудитории - за трехмесячный период на его официальный аккаунт в Фейсбуке подписалось 713 тысяч новых пользователей, а на втором месте по этому показателю его конкурент Юлия Тимошенко - 697 тысяч человек. В тройке лидеров по росту аудитории оказался и кандидат в президенты Андрей Садовой, который получил за третий квартал 2018 года 78 тысяч новых подписчиков.

Методология подсчета

Рейтинг Фейсбук-влияния показывает, какие украинские политики наиболее эффективно доносят свою информацию и идеи к пользователям самой популярной социальной сети мира. Место в рейтинге - это интегрированный показатель, состоящий из комментариев, репостов и лайков за месяц, учитывающий показатель актуальности.

Показатель актуальности зависит от того, насколько контент всех постов политика резонировал с новостной повесткой дня в Украине (или задавал ее). Посты политиков на отвлеченные, личные темы или публикация анекдотов снижают коэффициент актуальности. Рейтинг рассчитывался на основе данных, собранных и предоставленных компанией Artellence.