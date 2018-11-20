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14:19 20.11.2018

Левочкин заявил о похоронах "Оппозиционного блока"

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Левочкин заявил о похоронах "Оппозиционного блока"

Партия "Оппозиционный блок" раскололась на тех, кто поддерживает Юрия Бойко и тех, кто ориентируется на Петра Порошенко, заявил нардеп "Оппоблока" Сергей Левочкин, которого исключили из фракции.

"Сегодня фактические похороны "Оппозиционного блока". Мы же понимаем, что сегодня исключены из партии не только Левочкин и Бойко, а на самом деле 20 депутатов из 43. Тоесть 20 человек больше не принимают участие в заседаниях фракции и не голосуют консолидировано с той группой, которую представляют бывшие донецкие. Сегодня произошел по факту раскол на депутатов, которые ориентируются на кандидата в президенты Юрия Бойко и тех, кто поддерживает кандидата в президенты Петра Порошенко – это вторая группа людей, которая остается в "Оппозиционном блоке", - сказал С.Левочкин журналистам в парламенте во вторник, сообщает телеканал "112.Украина".

По его словам, исключение Ю.Бойко из "Оппоблока" - это атака на него, как на кандидата в президенты.

"Его рейтинг – самый высокий на юго-востоке. Рабинович, который тоже имеет высокий рейтинг поддержки на юго-востоке, поддержал Бойка. Таким образом, Бойко становится автоматически одним из лидеров гонки. И сейчас абсолютно всем понятно, что Бойко и Тимошенко – это два кандидата в президенты, которые реальнее всего будут во втором туре. Поэтому сегодняшнее событие связано с тем, что нынешний режим Президента Порошенко делает все, чтобы не допустить, чтобы кандидат от юго-востока – Юрий Бойко – попал во второй тур и имел шансы на победу", - подытожил политик.

Теги: #оппозиция #левочкин #сергей_левочкин #оппоблок
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