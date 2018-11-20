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14:06 20.11.2018

Новинский избран руководителем фракции "Оппозиционный Блок"

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Новинский избран руководителем фракции "Оппозиционный Блок"

Руководителем фракции "Оппозиционный Блок" в Верховной Раде избран Вадим Новинский, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции.

"На заседании фракции во вторник большинством голосов руководителем фракции избран Вадим Новинский", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный Блок" на заседании во вторник утром приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции.

9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный Блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года

Теги: #оппоблок #новинский
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