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Выборы

13:39 20.11.2018

Порошенко: Выборы в Украине должны быть свободными и честными

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Порошенко: Выборы в Украине должны быть свободными и честными

В декабре 2018 состоятся первые местные выборы в объединенных территориальных общинах, поэтому право общины сделать ответственный выбор, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"... не поддерживать популистов, а выбрать тех людей труда, которые вам очень хорошо известны и которые близки к людям. Очень важно иметь высокое доверие к результатам выборов. Поэтому важно провести их на высоком уровне, для того чтобы общество доверяло результатам. Выборы должны быть свободными и честными", - подчеркнул глава государства на встрече с активом Черкасской области во вторник.

В таком же русле, утверждает П.Порошенко, должны состояться президентские и парламентские выборы, а также местные выборы в 2020 году.

Как сообщалось, 19 ноября в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) началась регистрация кандидатов в депутаты, на должность сельского, поселкового, городского головы на местных выборах, которые назначены на 23 декабря 2018 года. Согласно поданным в ЦИК документами в местных выборах смогут принять участие 46 политических партий.

Теги: #порошенко #выборы
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