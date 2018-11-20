Бойко: Предложенный правительством бюджет-2019 толкает украинцев в пропасть бедности

Проект госбюджета на 2019 должен предусматривать не увеличение расходов на силовые органы, а повышение социальных выплат и перекрытие коррупционных схем, заявил народный депутат Юрий Бойко, которого исключили из фракции "Оппозиционный Блок".

"Он в худших традициях продолжает позорную практику формирования полицейского бюджета. Мы считаем, что уменьшение выплат на правоохранительные органы, увеличение социальных выплат и перекрытие коррупционных схем - это то, что нужно людям", - сказал нардеп в кулуарах Верховной Рады во вторник, сообщает пресс-служба "Оппоблока".

Ю.Бойко отметил, что в нынешнем виде поддерживать проект бюджета невозможно.

"Мы не будем голосовать за этот бюджет, ведь мы прекрасно понимаем, что правительство и дальше будет пытаться продолжить действовать в таком же направлении", - добавил Ю.Бойко.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный Блок" на заседании во вторник утром приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции.