Герасимов: Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло
Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что именно лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время пребывания на посту премьер-министра в 2008 году взяла обязательство перед Международным валютным фондом (МВФ) повысить цену добываемого в Украине газа до европейского уровня.
"Относительно тарифов, Тимошенко несет полную политическую ответственность за повышение тарифов на тепло. Она должна, как никто другой, понимать причину повышения тарифов и не только потому, что набрала и передала последующим поколениям для выплат 24 млрд долл. долгов, но и потому, что именно ее подпись стоит под меморандумом с МВФ, где Украина взяла на себя четкое обязательства – сравнять цены на газ внутренней добычи и на импортируемый газ", - сказал А.Герасимов с трибуны парламента во вторник, сообщает пресс-служба БПП.
Он подчеркнул, что "простым языком" это значит поднятие цены на украинский газ".