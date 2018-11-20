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11:58 20.11.2018

Новинский об исключении из "Оппоблока" Бойко и Левочкина: Они хотели узурпировать власть в нашей партии

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Новинский об исключении из "Оппоблока" Бойко и Левочкина: Они хотели узурпировать власть в нашей партии

Юрия Бойко и Сергея Левочкина исключили из фракции "Оппоблока" из-за создания ими "Оппозиционной платформы – За життя", на что они не имели никаких полномочий, заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Юрий Бойко вместе с Вадимом Рабиновичем подписали  соглашение о сотрудничестве и создании так называемой "Оппозиционной платформы – За життя", на что они не имели абсолютно никаких оснований. У него (Бойка – ИФ) не было полномочий. Ему полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд нашей партии. Этот вопрос был сегодня рассмотрен на заседании фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в этом его самодеятельном решении", - заявил В.Новинский в кулуарах ВР во вторник, сообщает телеканал "НАШ".

По его словам, Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из "Оппоблока" за нарушения устава партии, сотрудничество с властью и за предательство интересов избирателей.

"С сегодняшнего дня Юрий Бойко и Сергей Левочкин не являются членами нашей фракции. Кто говорит, что они подали собственноручно заявление – это неправда. Они были исключены нашим решением. Никакого заявления о свободном выходе из фракции они не подавали", - сказал политик.

При этом он добавил, что ни о каком расколе партии не может быть и речи.

"Речь о том, что два человека решили узурпировать власть в нашей партии. И мы дали достойный ответ", - подытожил В.Новинский.

Теги: #бойко #оппоблок #новинский
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