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11:34 20.11.2018

Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова

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Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова

Лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова, которую инициировал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Документ предусматривает, что кандидаты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, проводить публичные отчеты о расследовании правонарушений против работников СМИ и т.д.

"Без свободы слова мы никогда не построим демократическую страну, государство с европейскими принципами. Подписываюсь под каждым принципом Декларации и обязуюсь их выполнять!", - написал Д.Добродомов в Фейсбук.

Стоит отметить, что Декларацию о защите свободы слова уже подписали украинские политики - лидер партии "Основа" Сергей Тарута, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины, экс-председатель Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Николай Томенко и лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Теги: #свобода_слова #добродомов #нсжу
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