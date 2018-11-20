Лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов подписал Декларацию о свободе слова, которую инициировал Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Документ предусматривает, что кандидаты на высший пост в государстве берут на себя добровольные обязательства уважать свободу слова и самовыражения, не оказывать давление на журналистов и СМИ, не использовать силовые органы для преследования журналистов, проводить публичные отчеты о расследовании правонарушений против работников СМИ и т.д.

"Без свободы слова мы никогда не построим демократическую страну, государство с европейскими принципами. Подписываюсь под каждым принципом Декларации и обязуюсь их выполнять!", - написал Д.Добродомов в Фейсбук.

Стоит отметить, что Декларацию о защите свободы слова уже подписали украинские политики - лидер партии "Основа" Сергей Тарута, бывший вице-спикер Верховной Рады Украины, экс-председатель Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Николай Томенко и лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.