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11:06 20.11.2018

Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство интересов избирателей

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Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство интересов избирателей

Народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин исключены из состава фракции "Оппозиционный Блок" в Верховной Раде в связи с предательством ими интересов избирателей, заявляет сопредседатель фракции Александр Вилкул.

"Бойко и Левочкин исключены из фракции с формулировкой "за предательство интересов избирателей", - сказал А.Вилкул в интервью журналистам в парламенте во вторник.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный Блок" на заседании во вторник утром приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции.

9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный Блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.

Теги: #бойко #вилкул #оппоблок
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