Бойко: Мы решили создать парламентскую группу "Оппозиционная платформа – За життя"

Народный депутат, единый кандидат в президенты от объединенных оппозиционных сил Юрий Бойко заявил о создании парламентской группы "Оппозиционная платформа – За життя".

"Мы создаем парламентскую группу "Оппозиционная платформа - За життя". "Оппозиционный Блок" остается в прошлом, мы идем дальше, объединяя всю оппозицию. И такая парламентская группа будет создана в парламенте в ближайшее время. Я думаю, что это правильный шаг, потому что оппозиция должна объединяться и идти вперед и проявлять себя как реальная оппозиция в противовес действий сегодняшней власти", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Кроме этого, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович отметил, что парламентская группа будет расширяться за счет объединения с другими депутатами.

"В ближайшие дни вы увидите новую депутатскую группу "Оппозиционная платформа – За життя". Мы будем расширять ее за счет других депутатов. Это даст новый толчок, потому что больше так жить нельзя. В скором времени увидите новые флажки и лица", - подчеркнул В.Рабинович.

Как сообщалось, фракция "Оппозиционный блок" на заседании во вторник утром приняла решение об исключении Ю.Бойко и С.Левочкина из фракции.

9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" В.Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.