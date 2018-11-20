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Выборы

10:35 20.11.2018

Ляшко: Я буду требовать, чтобы каждый кандидат в президенты проходил обследование у психиатра

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Ляшко: Я буду требовать, чтобы каждый кандидат в президенты проходил обследование у психиатра

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время зарегистрирует в парламенте законопроект, который требует, чтобы кандидаты в президенты проходили обследование у психиатра.

"Посмотрите, сегодня уже чуть ли не 50 кандидатов в президенты. Я буду требовать, чтобы каждый, кто идет в президенты проходил наркологическое обследование и обследование у психиатра. Президентские выборы - это не игра с человеческими судьбами, особенно в такое сложное время", - сказал О.Ляшко журналистам в Верховной Раде во вторник, сообщают в эфире телеканала "112.Украина".

Теги: #ляшко #олег_ляшко #радикальная_партия #выборы
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