Ляшко: Я буду требовать, чтобы каждый кандидат в президенты проходил обследование у психиатра

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что в ближайшее время зарегистрирует в парламенте законопроект, который требует, чтобы кандидаты в президенты проходили обследование у психиатра.

"Посмотрите, сегодня уже чуть ли не 50 кандидатов в президенты. Я буду требовать, чтобы каждый, кто идет в президенты проходил наркологическое обследование и обследование у психиатра. Президентские выборы - это не игра с человеческими судьбами, особенно в такое сложное время", - сказал О.Ляшко журналистам в Верховной Раде во вторник, сообщают в эфире телеканала "112.Украина".