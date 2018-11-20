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10:24 20.11.2018

Юрия Бойко исключили из партии "Оппозиционный Блок"

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Юрия Бойко исключили из партии "Оппозиционный Блок"

Фракция "Оппозиционный Блок" в Верховной Раде исключила из своего состава народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, сообщил сопредседатель фракции Александр Вилкул.

"Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции "Оппозиционный Блок", на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович", - заявил А.Вилкул на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

Как сообщалось, 9 ноября сопредседатель политической партии "Оппозиционный Блок" и одноименной парламентской фракции Ю.Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя".

15 ноября В.Рабинович заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины, но возглавит партийный список на выборах в Верховную Раду осенью 2019 года. На следующий день он заявил, что Ю.Бойко будет единым кандидатом от "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих выборах президента Украины, намеченных на март 2019 года.

Теги: #бойко #вилкул #выборы #оппоблок
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